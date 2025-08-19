Berat Albayrak’ın hamlesi yeni bir dönemin kapısını araladı! Yer altında 3.5 trilyon dolar yatıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak’ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası hamlesi, madencilikte yeni bir dönemin kapısını araladı. Önce insan ve çevreyi merkeze alarak başlatılan yeni dönemde üretilen madenlerin ülke ekonomisine olan katkısı da giderek artmaya başladı.
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün bugün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.
LOKOMOTİF SEKTÖR
Sabah'ın haberine göre Madencilikte lider ülkelerin başında gelen Türkiye, yer altı potansiyelini ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. TMD Başkanı Yılmaz, Cumhuriyetin ilk yıllarında madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüzde 20 olduğunu, bu rakamın şimdi ise yüzde 1'lere gerilediğini ifade etti.
Madenciliğin yeniden lokomotif sektörler içerisinde başı çekmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Fakat biz bunu harekete geçiremediğimiz için bugün dış ticaretimizde yıllık ortalama 60-70 milyar dolar civarında bir açık veriyoruz" dedi.
YER ALTINDA 3.5 TRİLYON DOLAR YATIYOR
Bu durumun kabul edilemez olduğunu anlatan Yılmaz, "Çünkü yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3.5 trilyon dolarken böyle bir potansiyeli kullanamayıp dış ticaret açığı vermek hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.
Maden savaşlarından Türkiye'nin kazanan ülke olarak çıkması için madencilik potansiyelini harekete geçirmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz,"Rusya Ukrayna'yı neden işgal etti? Amerika neden Ukrayna'yla böyle bir anlaşma yoluna gitti? Çin neden nadir toprak elementleri ve kritik minerallerini dışarıya satmama kararı aldı? Bunların hepsinin altında yatan gerçek sebep budur" dedi.
461 MİLYAR DOLARLIK ALTIN
Türkiye'de 2001 yılından bugüne kadar yaklaşık 520.5 ton altın üretildiğini ifade eden Yılmaz, "Yapılan modelleme çalışmalarına göre yer altındaki toplam altın varlığımız 6 bin 500 ton. Geriye kalan yaklaşık 5 bin 980 ton altın, yani bugünkü değeriyle yaklaşık 461 milyar dolar tutarındaki potansiyel Türkiye ekonomisine kazandırılmak üzere keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye son 29 yılda 5 bin tonun üzerinde altın ithal etti. Ülkemizin yıllık altın ithalatı 170 tonun üzerinde. 2024'te 222 ton altın ithal ederek ülke ekonomimizden 17.1 milyar doları dışarı aktardık" dedi.
Yer altındaki potansiyeli ekonomiye kazandırarak dışarı çıkan paranın ülkede kalmasını sağlayabileceklerini anlatan Yılmaz, ayrıca bugün yeşil dönüşüm için gerekli olan rüzgar türbini ve güneş paneli üretimi için de mevcuttan 6-9 kat daha fazla maden üretilmesi gerektiğini kaydetti.
İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR
Yılmaz, ihracat hedeflerine yönelik ise "Ortalama yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama biz bunu ilk etapta 10 milyar dolar, daha sonra da 15 milyar dolar mertebesine çıkabileceğimize inanıyoruz. Bu hayal değil, bu bir gerçek" dedi.
Yılmaz madencilerin ormanlara zarar verdiği algısının ise doğru olmadığını, maden alanlarının doğru yöntemlerle rehabilite edildiğini kaydetti.
