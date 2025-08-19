Berat Albayrak’ın hamlesi yeni bir dönemin kapısını araladı! Yer altında 3.5 trilyon dolar yatıyor

Maden ocağı (AA)

LOKOMOTİF SEKTÖR



Sabah'ın haberine göre Madencilikte lider ülkelerin başında gelen Türkiye, yer altı potansiyelini ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. TMD Başkanı Yılmaz, Cumhuriyetin ilk yıllarında madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüzde 20 olduğunu, bu rakamın şimdi ise yüzde 1'lere gerilediğini ifade etti.

Madenciliğin yeniden lokomotif sektörler içerisinde başı çekmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Fakat biz bunu harekete geçiremediğimiz için bugün dış ticaretimizde yıllık ortalama 60-70 milyar dolar civarında bir açık veriyoruz" dedi.