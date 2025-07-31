Berat Albayrak'ın altın hamlesi hem Avrupa ülkelerine örnek oldu hem de rezervlere tarihi katkı sağladı
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye yurt dışında bulunan altınlarını ülkeye geri getirdi. Altının bu yıl başından beri yüzde 27 oranında değer kazanması, Merkez Bankası rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağlarken; finansal bağımsızlık alanında Türkiye'nin attığı bu adım Avrupa'daki diğer ülkelere de örnek oldu.
Altın rezervi, bir ülkenin para rezervlerinin merkez bankaları tarafından altın külçeleri şeklinde tutulan kısmı olarak tanımlanıyor. Söz konusu rezervler ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma görevi görüyor ve kriz zamanlarında bir ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Türkiye, küresel şoklara karşı ekonomiyi sağlam tutmak için Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlarını kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşıdı.
21 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Altının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27 değer kazanmasıyla birlikte çarpıcı bir veri ortaya çıktı. Kasasında 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası'nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı olarak döndü.
BERAT ALBAYRAK'IN ALTIN REZERVİ HAMLESİ
2002'de 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nda (Fed) saklanan altın miktarı 2016 yılında 28.7 ton iken, 2017'de sıfırlandı.
İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi. O dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye getirildi.
TÜRKİYE'NİN ADIMI ÖRNEK OLDU
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Almanya ve İtalya, sırasıyla 3.352 ton ve 2.452 tonluk rezervleriyle ABD'den sonra dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri arasında. Her ikisi de külçelerinin üçte birinden fazlasını ABD'de depoluyor. ABD'de depolanan altının piyasa değerinin 245 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.
Bir süredir Avrupa Birliği'ndeki ülkelere fiziksel altın rezervlerini ABD'den geri getirmeleri veya denetlenmeleri yönünde baskı yapılıyor. Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği (TAE), AB ülkelerinin altın rezervlerinin ABD'den Avrupa'ya geri getirilmesi gerektiğini belirtmişti.
Almanya ve İtalya dışında Fransa, Çin, İsviçre ve Hindistan gibi dünyanın en büyük altın sahiplerinden bazıları da altınlarını İngiltere ve ABD kasasında tutuyor. 2024'te Hindistan, Londra'da sakladığı altınlarını getirmişti. Yaptırım endişesiyle dolara alternatif arayan merkez bankaları aynı zamanda altın rezervlerini de artırma peşinde.
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