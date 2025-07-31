Berat Albayrak’ın altın hamlesi hem Avrupa ülkelerine örnek oldu hem de rezervlere tarihi katkı sağladı

Türkiye'nin yurt dışındaki altın rezervlerini ülkeye getirmesi, Avrupa ülkelerine de örnek oldu. (A Haber arşiv)

TÜRKİYE'NİN ADIMI ÖRNEK OLDU

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Almanya ve İtalya, sırasıyla 3.352 ton ve 2.452 tonluk rezervleriyle ABD'den sonra dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri arasında. Her ikisi de külçelerinin üçte birinden fazlasını ABD'de depoluyor. ABD'de depolanan altının piyasa değerinin 245 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bir süredir Avrupa Birliği'ndeki ülkelere fiziksel altın rezervlerini ABD'den geri getirmeleri veya denetlenmeleri yönünde baskı yapılıyor. Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği (TAE), AB ülkelerinin altın rezervlerinin ABD'den Avrupa'ya geri getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya ve İtalya dışında Fransa, Çin, İsviçre ve Hindistan gibi dünyanın en büyük altın sahiplerinden bazıları da altınlarını İngiltere ve ABD kasasında tutuyor. 2024'te Hindistan, Londra'da sakladığı altınlarını getirmişti. Yaptırım endişesiyle dolara alternatif arayan merkez bankaları aynı zamanda altın rezervlerini de artırma peşinde.