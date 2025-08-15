Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi! Kritik toplantının saati belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken yeni zam pazarlığında ikici görüşme bugün yapılacak. Bu kapsamda memur konfederasyonları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan'la bir araya gelecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar yeniden bir araya geliyor.
Hükümet 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.
