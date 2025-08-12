Memurun ilk zam teklifi ne olacak? Bakan Işıkhan’dan önemli açıklamalar

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli ilgilendiren zamlara ilişkin olarak yeni aşamaya geçildi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifini verdi.

Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

BAKAN IŞIKHAN: MÜZAKERELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Işıkhan tekliflerle ilgili "Sendikalardan toplamda 1048 teklif geldi. Şu anda 1107 madde üzerinde müzakerelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

MEMUR-SEN: PAZARLIK YAPACAK BİR TEKLİF GÖRMÜYORUZ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur tarafı yüzde 88 zam istemişti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

UZLAŞI OLMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.