13 Ağustos 2025, Çarşamba
Konut satışlarında yüze 12 yükseliş! Artış temmuzda da sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 11:04
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2025 dönemine ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Buna göre temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858'e yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)Konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)

KONUT SATIŞLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %24,2 ARTTI
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısı, Temmuz 2025 (TÜİK)Konut satış sayısı, Temmuz 2025 (TÜİK)

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 18 BİN 425 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 124 BİN 433 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 984 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 BİN 874 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA BİN 913 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)Yabancılara yapılan konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI
Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülke, Temmuz 2025 (TÜİK)Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülke, Temmuz 2025 (TÜİK)

