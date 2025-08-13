Konut satışlarında yüze 12 yükseliş! Artış temmuzda da sürdü

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2025 (Adet) (TÜİK)

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 984 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 BİN 874 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA BİN 913 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.