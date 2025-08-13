Konut satışlarında yüze 12 yükseliş! Artış temmuzda da sürdü
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2025 dönemine ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Buna göre temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858'e yükseldi.
Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.
KONUT SATIŞLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %24,2 ARTTI
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 18 BİN 425 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.
Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 124 BİN 433 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 984 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 BİN 874 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA TEMMUZ AYINDA BİN 913 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.
ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI
Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PSG ile Tottenham 50. UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya! PSG-Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Türkiye 2025 nüfus sayısı güncellendi! TÜİK'ten taze liste: 160 bin artışla genç nüfus ve kadın-erkek oranı değişti, işte harita...
- Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? Roblox Türkiye’de ne zaman açılacak?
- Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?
- 4 bin yıllık tabletlerin gizemi çözüldü! Meğer tarihe yön veren bir mesaj saklıymış
- Roketsan 2025 personel alım ilanları yayımlandı: İşte pozisyonlar ve başvuru şartları
- YKS TERCİH EKRANI KAPANDI MI? YKS 2025 tercihleri bugün son mu, saat kaça kadar?
- DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Hangi bölüme kaç puanla girilir? ÖSYM dikey geçiş bölümleri neler?
- 2025 ÖSYM DGS TERCİH TAKVİMİ | Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- AÖL EK SINAV TAKVİMİ ve ÜCRETİ 2025 | Açık Lise ek sınavlarına kimler katılabilir, kayıt ve ders seçimi nasıl yapılacak?
- 13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar
- İstanbul dahil 11 ile sarı fırtına alarmı! Meteoroloji paylaştı: Rüzgar hızı 80 km’ye çıkacak! Çatı uçabilir, ağaçlar devrilebilir