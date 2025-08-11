Tüketici haklarında yeni dönem! Sermaye şartından daha sıkı denetimlere... Mağduriyetler önlenecek
Ticaret Bakanlığı doğrudan satışlara ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda hazırlanan yeni yönetmelikle, doğrudan satışlarda tüketiciyi yanıltıcı ve abartılı tanımların önüne geçilirken, şirketlerin kayıt altına alınmasıyla tüketici mağduriyetleri ciddi anlamda önlenecek. Ayrıca en az 10 milyon lira sermaye şartı, 3 milyon lira bloke hesap zorunluluğu sayesinde kısa vadeli kar amacıyla sisteme giren ve sonra kaybolan firmalar artık yer bulamayacak.
Bakanlık, ürün veya hizmetlerin, sabit bir mağaza ya da perakende noktası kullanılmadan, tüketiciye kişisel iletişim yoluyla satılmasına olanak sağlayan doğrudan satış sistemine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Bu sistemlerin şeffaf, adil ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik hazırlanan yeni yönetmelikle hem tüketici haklarının ve çıkarlarının korunması hem de doğrudan satış sistemlerine ilişkin esasların belirlenmesi amaçlandı. Çoğunluğu kadın girişimcilerden oluşan bu sistemlere yönelik düzenlemeyle, özellikle kadınların ticari hayata katılımının teşvik edilmesi hedeflendi.
AYIPLI ÜRÜNLERDE KOLAY İADE
Tüketici satış sonrası destek alabilecek, yalnız bırakılmayacak. Ayıplı ürünlerde iade ve cayma hakkı kolaylaşacak.
KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK
Doğrudan satış sisteminde, evden çalışmak isteyen, çocuğuna ya da yaşlı yakınına bakan kadınlar sisteme dahil edilecek.
DAHA SIKI DENETİM
Şirketler kayıt altına alınarak denetim yapılabilir hale gelecek.
SERMAYE ŞARTI
En az 10 milyon lira sermaye şartı, 3 milyon lira bloke hesap zorunluluğu sayesinde kısa vadeli kar amacıyla sisteme giren ve sonra kaybolan firmalar artık yer bulamayacak.
