Altında yeni rekor kapıda mı? İslam Memiş’ten A Haber'de altınla borçlanacaklar için kritik uyarılar!
Altın ve para piyasalarında yükseliş eğrisinin arkasındaki küresel dinamikler merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’e bağlanarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının artan altın talebinin bu trendi güçlendirdiğini belirtti. Buna göre, doların rezerv para niteliğini kaybetmeye başlaması ve fiziki altına artan talep, gram altının 2026 yılında 6 bin TL seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli limanlara çevirdi. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması, hem ons hem de gram altında yukarı yönlü bir seyri beraberinde getiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, dünya genelinde dolardan uzaklaşma eğilimi ve fiziki altına olan talebin artması, gram altının 2026 yılı içinde göreceği seviyeye dikkat çekti.
ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz 2 ayda altında sert dalgalanmaların yaşandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir düşüp bir yükselme durumunun nasıl belirlendiğine dair açıklamalarda bulundu. Memiş, altının piyasalarda nasıl şekillendiğine dair konuşarak dünyada altın neden değer kazanıyor? Sorusunu yanıtladı.
ALTININ DEĞER KAZANMASININ NEDENLERİ
Başta jeopolitik gerilimler, savaş gerginlikleri gibi sebeplerin etkili olduğunu belirten Memiş, ikincisi sırada da küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ettiğini bununla ekonomik verilerin kötü gelmeye devam ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:
Dünyadaki işsizlik ve enflasyon problemleri çözülemiyor. Merkez bankaları faiz indirme politikalarıyla bu süreci baskılamaya çalışıyor ama maalesef başarılı olamıyor. Çünkü enflasyondaki düşüşler kalıcı değil. Yükselen yönlü bir trendle karşı karşıyayız. Merkez bankaları altın stoklamaya devam ediyor. Neden stokluyorlar? Çünkü savaşı fiyatlıyorlar ve beraberinde dijital varlıkları da.
DOLAR REZERV PARA OLMA NİTELİĞİNİ KAYBEDİYOR
Ayrıca dolardan uzaklaşan bir dünya merkez bankaları var karşımızda. Dolayısıyla dolar, rezerv para olma niteliğini yavaş yavaş yitiriyor. Herkes altın pozisyonu alıyor. Nitekim bunları ülke liderleri söylüyor: '3. Dünya Savaşı yaklaşıyor' diye. Dolayısıyla altın, bu fiziki talepten dolayı 3 bin 376 dolar seviyesinde.
Bütün bunlara teknik rakam olarak ifade edecek olursak; 3 bin 385 dolar seviyesi var yukarıda. Bu hafta kapanışta yukarı yönlü kırılırsa 3 bin 440 dolar seviyesine kadar devam eder. Ama tekrar kar satışı gelebilir. Muhtemelen 3 bin 305 dolar seviyesini takip edeceğiz.
"DOLARDAN DESTEK ALAN BİR GRAM ALTIN GÖRECEĞİZ"
Gram altının hikâyesi farklı. Çünkü bundan sonra dolardan destek alan bir gram altın göreceğiz. Radarımızda 4 bin 500 lira seviyesi var. Şu anda 4 bin 425 lira fiziki altın tarafında.
Burada 4 bin 500 lira seviyesi görüldükten sonra oturup piyasa koşullarına bakacağız. O gün ne var piyasalarda? Yani savaş mı konuşuluyor, ekonomik krizler mi konuşuluyor, ticaret savaşlarına ilişkin yeni vergi muafiyetleri mi gündemde? Bu başlıklara bakacağız.
"ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYİYOR"
Bugünkü dünya, bugünkü ekonomik koşullar bize şunu gösteriyor: Altının yükseliş trendi 2026 yılında da devam edecekmiş gibi duruyor.
Ons altın tarafında ise 4 bin 250 dolar, gram altın tarafında 6.000 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Biz yine yukarı yönlü trend senaryosu yapmaya devam ediyoruz. Çünkü altın fiziki tarafta talep görürken, dünyada belirsizlikler altın talebini artırmaya devam ediyor. Altın, güvenli liman gömleğini tekrar giyiyor.
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