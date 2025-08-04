Altında yeni rekor kapıda mı? İslam Memiş’ten A Haber’de altınla borçlanacaklar için kritik uyarılar!

Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli limanlara çevirdi. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması, hem ons hem de gram altında yukarı yönlü bir seyri beraberinde getiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, dünya genelinde dolardan uzaklaşma eğilimi ve fiziki altına olan talebin artması, gram altının 2026 yılı içinde göreceği seviyeye dikkat çekti.

ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz 2 ayda altında sert dalgalanmaların yaşandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir düşüp bir yükselme durumunun nasıl belirlendiğine dair açıklamalarda bulundu. Memiş, altının piyasalarda nasıl şekillendiğine dair konuşarak dünyada altın neden değer kazanıyor? Sorusunu yanıtladı.