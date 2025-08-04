İstanbul’un yeni yaşam merkezi Damla Kent! Proje için talep toplama süreci başladı

İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ihraç edilecek olan İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 m² metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak.

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir. Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.