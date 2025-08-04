Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber'de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?
Altın fiyatlarında son durum ne? Yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve onsta hedef ne? Yastık altındaki altın miktarı ne? Kuyumcu dolandırıcılığına karşı ne yamak gerekiyor? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte yatırımcısına kritik tavsiyeler ve uyarılar...
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Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:43