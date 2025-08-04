Viral Galeri Viral Tıkla Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber'de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber'de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

Altın fiyatlarında son durum ne? Yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve onsta hedef ne? Yastık altındaki altın miktarı ne? Kuyumcu dolandırıcılığına karşı ne yamak gerekiyor? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte yatırımcısına kritik tavsiyeler ve uyarılar...

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Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:43
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından bu haftaya hafif satıcılı başladı. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Altında yön ne olacak? Yastık altında ne kadar altın var? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Gram altın şu anda serbest piyasalarda 4 bin 402 lira, ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 357 dolar seviyesinde. Temkinli bekleyişine devam ediyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI? İSLAM MEMİŞ A HABER'DE
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

HEDEF NE?

Yine bu haftanın özelinde gram altın / TL fiyatında 4 bin 350 – 4 bin 450 lira aralığını, ons altın tarafında 3 bin 305 – 3 bin 385 dolar aralığını takip edeceğiz bu hafta.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

Ama yine ABD-Rusya arasındaki gerginlikler altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinin hareketliliği yine altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Yine sürpriz öngörülemeyen jeopolitik gerilimler yaşanırsa altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

"SERT DALGALANMALARLA..."

Altın fiyatları son iki haftadır sert dalgalanmalarla yoluna devam ediyor. Geçen hafta perşembe gününe kadar sert düşüşler vardı ve haftayı da sert yükselişle tamamladı.

Ons altın tarafında kritik direnç seviyemiz 3 bin 380 dolar seviyesi.

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