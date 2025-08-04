Altın fiyatlarında sert dalgalanma! İslam Memiş gram ve ons altın için A Haber’de rakam verdi | Yastık altında ne kadar altın var?

Ama yine ABD-Rusya arasındaki gerginlikler altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinin hareketliliği yine altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Yine sürpriz öngörülemeyen jeopolitik gerilimler yaşanırsa altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak.