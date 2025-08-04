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Altın neden sürekli yükseliyor? İslam Memiş’ten altınla borçlanacaklar için kritik uyarı!

Altın neden sürekli yükseliyor? İslam Memiş'ten altınla borçlanacaklar için kritik uyarı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 04.08.2025 23:54
Güncelleme:04.08.2025 23:54
Altın ve para piyasalarında yükseliş eğrisinin arkasındaki küresel dinamikler merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’e bağlanarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının artan altın talebinin bu trendi güçlendirdiğini belirtti. Buna göre, doların rezerv para niteliğini kaybetmeye başlaması ve fiziki altına artan talep, gram altının 2026 yılında 6 bin TL seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Altın neden sürekli yükseliyor? İslam Memiş’ten altınla borçlanacaklar için kritik uyarı!
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