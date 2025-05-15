Emlak Konut’tan 2025’e güçlü başlangıç! İlk çeyrekte 3,2 milyar TL net kar

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz (A Haber arşiv)

İLK ÇEYREK KÂRLILIĞI 3.253 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

"2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu açıkça gösteriyor." diyen Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor." dedi.

3.004 BAĞIMSIZ BÖLÜM, 31.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SATIŞ

"Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31,5 milyar TL'lik gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir." ifadelerini kullanan Yılmaz, elde edilen bu başarının, markaya duyulan güvenin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

YENİ ARSALARLA GENİŞLEYEN GELİŞTİRME GÜCÜ

"Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, 2025'in ilk çeyreğinde şirket portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon TL olarak belirlendi." diyen Yılmaz, bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğünün 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değerinin ise 64 milyar 425 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.