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Yabancı yatırımcılarla kritik temas! Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 09:12 Güncelleme: 25.03.2025 09:14
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Yabancı yatırımcılarla kritik temas! Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılar bugün telekonferans aracılığı ile bir araya gelecek. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama (X)Hazine ve Maliye Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama (X)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Yabancı yatırımcılarla kritik temas! Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak Yabancı yatırımcılarla kritik temas! Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak Yabancı yatırımcılarla kritik temas! Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan katılacak
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