Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Merkez Bankası rezervleriyle ilgili flaş açıklama

CB Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin yeterli seviyede olduğunu söyledi. (A Haber arşiv)



"MERKEZ BANKASININ REZERVLERİ YETERLİ SEVİYELERDE"

Programlarını kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye ekonomisinin hep birlikte kurumların koordinasyonuyla hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.



Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bir programı hayata geçirirken olumlu veya olumsuz birtakım gelişmeler olabilir ama asıl olan programdır. Programın istikametidir, ana çerçevesidir. Hep vurguluyoruz, ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde, Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde. Bankacılık sistemimiz yine sağlıklı, sağlam. Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bunun rakamlarını abartmanın da bir anlamı yok. Halbuki bu hafta içinde görüyorsunuz piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Sağlam bir programımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü bir siyasi iradeyle desteklediği programımızla tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edecek."