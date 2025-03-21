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TBMM'de provokasyon nedeniyle emekli ikramiyesi görüşmeleri ertelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 09:17
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TBMM’de provokasyon nedeniyle emekli ikramiyesi görüşmeleri ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP'li vekiller TBMM'de protesto ve provokasyonlarda bulundu. TBMM'de yaşanan gerilim nedeniyle bu hafta görüşülmesi beklenen emekli ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkması konusu ele alınamadı.

Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavganın ardından milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM'de de gerilim yaşanmasına neden oldu.

TBMM'de yaşanan gerilimden görüntü (AA)TBMM'de yaşanan gerilimden görüntü (AA)

CHP'Lİ BAŞARIR KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI
TBMM Genel Kurulu'nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.

Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır'ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır'a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi. Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Emekli ikramiyesine zam görüşmeleri Meclis'te yaşanan gerilim nedeniyle ertelendi. (A Haber arşiv)Emekli ikramiyesine zam görüşmeleri Meclis'te yaşanan gerilim nedeniyle ertelendi. (A Haber arşiv)

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GÖRÜŞÜLEMEDİ
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.

AKP ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

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