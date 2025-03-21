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TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.03.2025 10:06
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TPAO, Siirt ve Şırnak’taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak'ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.

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TPAO, Siirt ve Şırnak’taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı TPAO, Siirt ve Şırnak’taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı TPAO, Siirt ve Şırnak’taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı
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