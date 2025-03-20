İşsizlik rakamları açıklandı: Bir önceki yıla göre 1,7 puanlık düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı İşgücü İstatistikleri'ne göre, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesine gerileyerek %8,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye düştü. Erkeklerde işsizlik oranı %7,1, kadınlarda ise %11,8 olarak hesaplandı.
İşsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.
3 MİLYON 113 BİN KİŞİ İŞSİZ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAMIN YÜZDE 57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.
2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 26,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER BURDUR VE KASTAMONU OLDU
İşsizlik oranı en düşük iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu.
İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU
En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari ilinde oldu.
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