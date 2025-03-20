İşsizlik rakamları açıklandı: Bir önceki yıla göre 1,7 puanlık düşüş

İşsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

3 MİLYON 113 BİN KİŞİ İŞSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.