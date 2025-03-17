Oruç tutan işçi işten erken çıkabilir mi? Ramazan ayında işçilerin hakları...

Ramazan ayı ile birlikte yine milyonlarca çalışan bazı sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle Ramazan'da oruç tutan çalışanlar iş yerinden erken çıkıp çıkamayacağını merak ederken, bir diğer merak edilen konu da yemek paraları oldu. Bunun yanı sıra Ramazan ayında gelenek haline gelen ve düzenli bir şekilde yapılan Ramazan kolisi yardımının kıdem tazminatını etkileyip etkilemeyeceği de araştırılıyor.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz, merak edilen sorularla ilgili detayları açıkladı. İşte o soru ve cevaplar...