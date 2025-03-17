OECD’den Türkiye’nin büyüme beklentisine yukarı yönlü revize

OECD, Türkiye'nin 2025'teki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti. (A Haber arşiv)

OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlığı ile sunduğu Ekonomik Görünüm raporunda, küresel üretim artışının ABD ve Çin de dahil olmak üzere bazı büyük yükselen piyasa ekonomilerindeki güçlü genişlemelerle 2024 yılında dirençli kaldığını belirtti.

Bununla birlikte "Son dönemdeki faaliyet göstergeleri küresel büyüme beklentilerinde bir yumuşamaya işaret etmeye başladı. İş dünyası ve tüketici duyarlılığı bazı ülkelerde zayıflamış ve ekonomik politika belirsizliği göstergeleri dünya genelinde belirgin bir şekilde arttı" diyen OECD, ticaret politikalarında, devam etmesi halinde küresel büyümeye darbe vuracak ve enflasyonu yükseltecek önemli değişiklikler meydana geldiğini vurguladı.