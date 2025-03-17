OECD'den Türkiye'nin büyüme beklentisine yukarı yönlü revize
OECD bugün Ekonomik Görünüm raporu yayınladı. Raporda Türkiye'nin 2025 için büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi. OECD raporunda Türkiye'nin bu yıl içerisinde yüzde 3,1 oranında büyüyeceğini tahmin etti.
OECD Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltirken 2026 için tahminini ise aşağı yönlü revize etti. Küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü.
OECD bugün yayınladığı ara dönem "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkaran OECD, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,0'a çekti. Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü tahmin etti.
OECD, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini 0,7 puan artırarak yüzde 31,4'e çıkarırken, 2026 sonu beklentisini de %17,2'den %17,1'e indirdi.
OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlığı ile sunduğu Ekonomik Görünüm raporunda, küresel üretim artışının ABD ve Çin de dahil olmak üzere bazı büyük yükselen piyasa ekonomilerindeki güçlü genişlemelerle 2024 yılında dirençli kaldığını belirtti.
Bununla birlikte "Son dönemdeki faaliyet göstergeleri küresel büyüme beklentilerinde bir yumuşamaya işaret etmeye başladı. İş dünyası ve tüketici duyarlılığı bazı ülkelerde zayıflamış ve ekonomik politika belirsizliği göstergeleri dünya genelinde belirgin bir şekilde arttı" diyen OECD, ticaret politikalarında, devam etmesi halinde küresel büyümeye darbe vuracak ve enflasyonu yükseltecek önemli değişiklikler meydana geldiğini vurguladı.
"Enflasyonist baskılar birçok ekonomide devam etmektedir. İşgücü piyasalarının sıkı olması nedeniyle hizmet enflasyonu hala yüksek seyretmekte, mal enflasyonu ise çok düşük seviyelerden yükselmektedir" tespitinde bulunan OECD, "Küresel GSYH büyümesinin, bazı G20 ekonomilerinde ticaret engellerinin artması ve artan jeopolitik ve politika belirsizliğinin yatırım ve hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2024 yılında %3,2'den 2025 yılında %3,1'e ve 2026 yılında %3,0'a düşeceği tahmin edilmektedir" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık GSYH büyümesinin son dönemdeki güçlü hızından yavaşlayarak 2025 yılında %2,2 ve 2026 yılında %1,6 olacağı tahmin eden OECD, Euro bölgesi GSYH büyümesinin 2025'te %1,0 ve 2026'da %1,2 olacağını öngördü. 2026'da, artan belirsizliğin büyümeyi düşük tutması nedeniyle. Çin'de büyümenin bu yıl %4,8'den 2026'da %4,4'e yavaşlayacağı da tahmin etti.
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