Altında tarihte bir ilk! 3 bin dolar sınırı da geçti

Ons altın tarihte ilk kez bugün (14 Mart 2025) 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. (A Haber arşiv)



TARİHTE İLK KEZ 3 BİN DOLARI AŞTI

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD'nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.



Bugün altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001.20) rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü.



Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi.