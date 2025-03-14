Altında tarihte bir ilk! 3 bin dolar sınırı da geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması, ticaret savaşlarındaki belirsizliğin yanı sıra Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın da henüz bitmemesinin etkisi altının ons fiyatlarına yansıdı. Ons altın tarihte ilk kez 3 bin dolar barajını aştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını 3 bin doları üzerine taşıdı.
TARİHTE İLK KEZ 3 BİN DOLARI AŞTI
"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD'nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001.20) rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü.
Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi.
15 AYDA %48 ARTTI
Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış kaydetmiş durumda.
ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından bu yana altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanması dikkati çekti.
Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.
Altının son dönemdeki yükselişinin, normalde ters rüzgarlar olarak nitelendirilebilecek yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen gerçekleşmesi dikkati çekiyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanı sıra jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentiler de güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.
Bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği kanaatinde.
Analistler, karşılıklı gümrük tarifelerinin gelecek aylarda yeni bir piyasa kargaşası dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, böylelikle altının "cazip bir güvenli liman" olmaya devam ettiğine dikkati çekti.
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