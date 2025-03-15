Ons altın rekora doymuyor! Altında seyir ne yönde olacak?

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YAZ AYI İÇİN HEDEF RAKAM NE?

Ons altın yatırımcısını ayrı değerlendirmek lazım. Gram altın yatırımcısını ayrı değerlendirmek lazım. Gram altın yatırımcısına her zaman alım yönünde evet alabilirsiniz diyoruz çünkü bu yıl hedefimiz 4 bin ve üzeri. Ama ons altın yatırımcısı çok dikkat etmesi lazım. Kısa vadede beklemesi lazım. Gram altın tarafında da mutlaka zaman zaman geri çekilmeler olacak. 3 bin 700 – 3 bin 800 lira seviyelerini bekliyoruz temmuz ayında. Ve dolayısıyla bu seviyeleri beklediğimiz zaman da hazırlığı ona göre yapmak lazım. Yaz aylarında bugünden daha yüksek bir kur karşımıza da olabilir.