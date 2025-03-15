Ons altın rekora doymuyor! Altında seyir ne yönde olacak?
Küresel endişeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler dünyadaki belirsizlikleri artırırken güvenli liman olarak bilinen ons altın tarafında rekorlar peş peşe geliyor. Uzmanlar ne öneriyor? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile konuştu.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler derinleşirken yatırımcıların güvenli liman arayışı ons altını yeni zirvelere taşıdı. Rekor seviyeleri test eden altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekerken uzmanlar bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
Ons altın gözünü zirveye mi dikti? Gram altın ne olacak? Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile konuştu.
GRAM ALTINDA 4 BİN 500 TL BEKLENTİ
İslam Memiş: Evet yıllık bazda bu yükselişler zaten bekleniyordu. Kasım ayında zaten kamuoyuna gram altın tarafında 4 bin ve 4 bin 500 lira, ons altın tarafında 3 bin ile 3 bin 50 dolar seviyesi hatta 3 bin 80 dolar seviyesini söylemiştik.
YÜKSELİŞ TRENDİ BAŞLADI
Ancak son bir aydır baktığımız hareketler çok agresif bir şekilde yükseldi. Biraz daha köpük fiyatlamaların olduğu bir süreçten geçiyor. Geçen 2 hafta önce 100 dolarlık bir gerileme ons altın tarafında 195 liralık gerileme gram altın tarafında gördük. Ama oradan tekrar başladı yükseliş trendine.
REKORLAR GELDİ
Geçen hafta yine Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin yüzde 2.8 olarak açıklanmasıyla birlikte ons altın yine tarihi zirvelerini gördü. Dün 3 bin 4 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani 3.000 dolar seviyesinin üzerini test etti. Gram altında yine 3 bin 565 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons altın tarafında 120 dolar, gram altın tarafında 110 liralık bir yükseliş oldu. Şu an itibariyle serbest piyasalarda Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 549 TL ons altın 2 bin 985 dolar seviyesinde.
KAR SATIŞLARI VE ALIM FIRSATI
Yine önümüzdeki haftalarda bir satış dalgası bekliyoruz ve ilk defa altın alacak, ilk defa pozisyon alacak yatırımcıların da bence sabırla sükunetle beklemesi lazım. Yıllık bazlı yükselişler devam edecektir. Ama kısa vadede kar satışlarını bekleyen yatırımcılar alım için tekrar yeni fırsatlar bulacaktır.
KISA VADEDE DÜŞMESİ BEKLENİYOR MU?
Tabii zaten köpük fiyatlamalar oluştuğu için teknik olarak direnç seviyeleri çok erken test etti. Mesela 7. ayda test edilmesi gereken teknik seviyelerin 2,5-3 aylık süreçte test ettiğini gördük. Bu da çok agresif, aşağıda boşluk alanlar kaldı teknik olarak. Dolayısıyla o köpük fiyatlamalar mutlaka düzelecek. Sert satışlara karşı da hazırlıklı olmak lazım.
YAZ AYI İÇİN HEDEF RAKAM NE?
Ons altın yatırımcısını ayrı değerlendirmek lazım. Gram altın yatırımcısını ayrı değerlendirmek lazım. Gram altın yatırımcısına her zaman alım yönünde evet alabilirsiniz diyoruz çünkü bu yıl hedefimiz 4 bin ve üzeri. Ama ons altın yatırımcısı çok dikkat etmesi lazım. Kısa vadede beklemesi lazım. Gram altın tarafında da mutlaka zaman zaman geri çekilmeler olacak. 3 bin 700 – 3 bin 800 lira seviyelerini bekliyoruz temmuz ayında. Ve dolayısıyla bu seviyeleri beklediğimiz zaman da hazırlığı ona göre yapmak lazım. Yaz aylarında bugünden daha yüksek bir kur karşımıza da olabilir.
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