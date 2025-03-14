Manisa’da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz yıl şubat ayında Manisa'da 1534 olarak gerçekleşen konut satışı bu yılın şubat ayında 293 adet artarak 1827'ye ulaştı. Manisa'daki konut satış oranı yüzde 19.1 artmış oldu.Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.