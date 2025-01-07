Viral Galeri Viral Liste Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

Altın, her dönemde yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Ancak 2025 yılına girdiğimiz bu günlerde gram altın ve ons altın fiyatları konusunda belirsizlikler sürerken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki altın fiyatları gerçekten nasıl bir seyir izleyecek? Yatırımcıları bu yıl neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınına katılarak altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:47
Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

Altın, 2025 yılında da yatırımcısına kazandırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar gram altında en az yüzde 51, ons altında ise yüzde 25 civarında bir getiri bekliyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve kritik gelişmelerle şekillenecek bu yıl altın yatırımcıları için fırsatlarla dolu bir dönem olabilir. Peki altın fiyatları hangi seviyelere ulaşacak? Hangi dönemlerde yükseliş bekleniyor?

Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına Önemli Tavsiyeler

A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

Altın fiyatlarının yatay seyrettiği bu dönemin kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğunu belirten Memiş, özellikle Temmuz ayına kadar olan süreçte dikkat edilmesi gereken seviyeleri ve küresel gelişmeleri anlattı.

Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

"Gram Altında 4.000 TL Seviyesi Kritik"

Memiş, gram altın fiyatlarının Şubat ayından itibaren yükseliş trendine girmesini beklediğini ifade ederek "Şubat ayında kademeli olarak 3.100 TL, 3.200 TL, 3.300 TL seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak asıl hedefimiz olan 4.000 TL seviyesini Temmuz ayında görebiliriz," dedi. Bu nedenle yatırımcıların Temmuz ayına kadar sabırlı ve temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

FED Kararları ve Küresel Gelişmeler Belirleyici Olacak

Küresel piyasalarda ons altının 2.600-2.660 dolar aralığında dalgalandığını belirten Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ocak ayında yapılacak FED toplantısında faizlerin sabit tutulmasının beklendiğini belirterek, "Bu durum altın fiyatlarında yatay seyrin bir süre daha devam etmesine neden olabilir" açıklamasını yaptı.

Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

2025 İçin Kazanç Beklentisi

2025 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, "Ons altının yıllık bazda yüzde 25, 26 civarında bir getiri sağlamasını bekliyoruz. Gram altında ise yüzde 51 gibi bir kazanç öngörümüz var. 2024 yılında yatırımcılarına yüksek kazanç sağlayan altın bu yıl da güvenli liman olma özelliğini sürdürecek," dedi.

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