Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi
Altın, her dönemde yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Ancak 2025 yılına girdiğimiz bu günlerde gram altın ve ons altın fiyatları konusunda belirsizlikler sürerken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki altın fiyatları gerçekten nasıl bir seyir izleyecek? Yatırımcıları bu yıl neler bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınına katılarak altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:47