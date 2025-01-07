Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi

"Gram Altında 4.000 TL Seviyesi Kritik"

Memiş, gram altın fiyatlarının Şubat ayından itibaren yükseliş trendine girmesini beklediğini ifade ederek "Şubat ayında kademeli olarak 3.100 TL, 3.200 TL, 3.300 TL seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak asıl hedefimiz olan 4.000 TL seviyesini Temmuz ayında görebiliriz," dedi. Bu nedenle yatırımcıların Temmuz ayına kadar sabırlı ve temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.