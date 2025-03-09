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Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 10:02 Güncelleme: 09.03.2025 10:08
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Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs firmaları, bazı rotalarda bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Özellikle tatil beldeleri gibi popüler destinasyonlarda fiyat artışları dikkat çekiyor. Örneğin, İstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya arasındaki biletler bir gün içinde yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı. Vatandaşlar, bu artışlara tepki göstererek bayram fırsatçılığına dikkat çekti. Otobüs firmaları ise, zam yapmadıklarını, sadece bayram dönemi nedeniyle yapılan indirimlerin kaldırıldığını savundu.

Ramazan Bayramı için otellerde rezervasyonlar artarken, otobüs biletleri de satışa sunulmuş durumda. Ancak, bazı otobüs firmaları bu dönemi fırsata çevirerek, arife gününden bir gün önce bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Bu durum, 29 Mart Cumartesi günü ya da 28 Mart Cuma günü otobüs biletlerinde zamlı fiyatların geçerli olacağı anlamına geliyor.

Ramazan Bayramı öncesi otobüs firmaları, tatil beldelerine olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlarına yüzde 20'ye varan zamlar yaptı. (AA)Ramazan Bayramı öncesi otobüs firmaları, tatil beldelerine olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlarına yüzde 20'ye varan zamlar yaptı. (AA)

TATİL BELDESİ FIRSATÇILIĞI!

Otobüs firmalarının en büyük fırsatçılık yaptığı rotalar arasında Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgeleri geliyor. Örneğin İstanbul-İzmir otobüs bileti Perşembe günü 849 TL'den satılırken aynı bilet bir gün sonra 1.100 TL'den satışa çıkıyor.

Yine İstanbul-Antalya arası otobüs biletleri 27 Mart Perşembe günü 1.269 TL'den satışa çıkarken bu fiyat 28 Mart Cuma günü 1389 TL'ye yükseliyor. İstanbul-Aydın arası bir bilet perşembe günü 1.049 TL'den satılırken bu fiyat ertesi gün bir gecede 1.310 TL'ye yükseliyor.

ʺİstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya gibi yoğun hatlarda otobüs biletlerinin fiyatları bir gecede ciddi şekilde artarak vatandaşları şaşkına çevirdi. (AA)ʺİstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya gibi yoğun hatlarda otobüs biletlerinin fiyatları bir gecede ciddi şekilde artarak vatandaşları şaşkına çevirdi. (AA)

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Fiyat farkı sadece tatil beldelerinde görülmüyor. Örneğin İstanbul-Uşak arası bir bilet perşembe günü 1.040 TL iken bir gün sonra yani 28 Mart Cuma günü bu fiyat 1.200 TL'ye fırlıyor. Bursa-İstanbul arası bilet fiyatı 450 TL'den 550 liraya, İstanbul-Trabzon arası bilet fiyatı ise bir gecede 1.600 TL'den 1.780 liraya yükseliyor.

Bir gecede zamlanan bilet fiyatına tepki gösteren vatandaşlar, bunun bayram fırsatçılığı olduğunu vurguluyor. Bir vatandaş, "Bayramda iznim yok. Cuma akşam gidip bayram bitişinde döneceğim. Bir gün önce daha ucuza satılan biletin bir gecede zamlanması fırsatçılıktan başka bir şey değil" diyor.

Otobüs firmaları, bayram dönemine özel olarak yaptığı 'indirimleri kaldırdıklarını' söylese de, vatandaşlar yapılan fiyat artışlarını 'zam' olarak yorumluyor. (AA)Otobüs firmaları, bayram dönemine özel olarak yaptığı 'indirimleri kaldırdıklarını' söylese de, vatandaşlar yapılan fiyat artışlarını 'zam' olarak yorumluyor. (AA)

ZAM YAPMADIK İNDİRİMİ KALDIRDIK

Bilet fiyatlarındaki hareketi sorduğumuz otobüs firması yetkilileri ise bayram döneminde zam yapmadıklarını belirtiyor.

Yetkililer, "Otobüs firmaları bayram gibi dönemler dışında satışları hareketlendirmek için yüzde 20-30 indirim yapıyor. Ancak bayram dönemindeki yoğunluk nedeniyle bu indirimleri kaldırıyoruz. O da zam gibi algılanıyor. Kesinlikle bir zam söz konusu değil" diyor.

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Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam

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