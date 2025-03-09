Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam

ʺİstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya gibi yoğun hatlarda otobüs biletlerinin fiyatları bir gecede ciddi şekilde artarak vatandaşları şaşkına çevirdi. (AA)

VATANDAŞLAR TEPKİLİ



Fiyat farkı sadece tatil beldelerinde görülmüyor. Örneğin İstanbul-Uşak arası bir bilet perşembe günü 1.040 TL iken bir gün sonra yani 28 Mart Cuma günü bu fiyat 1.200 TL'ye fırlıyor. Bursa-İstanbul arası bilet fiyatı 450 TL'den 550 liraya, İstanbul-Trabzon arası bilet fiyatı ise bir gecede 1.600 TL'den 1.780 liraya yükseliyor.

Bir gecede zamlanan bilet fiyatına tepki gösteren vatandaşlar, bunun bayram fırsatçılığı olduğunu vurguluyor. Bir vatandaş, "Bayramda iznim yok. Cuma akşam gidip bayram bitişinde döneceğim. Bir gün önce daha ucuza satılan biletin bir gecede zamlanması fırsatçılıktan başka bir şey değil" diyor.