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SGK hileli boşanmaları takibe aldı: Binlerce kişinin aylığı kesilecek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 13:44 Güncelleme: 09.03.2025 13:51
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SGK hileli boşanmaları takibe aldı: Binlerce kişinin aylığı kesilecek

SGK, 2024'te gerçekleştirdiği denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için boşanıp fiilen evliliğini sürdüren 2 bin 404 kişiyi tespit etti. Bu kişilere karşı yasal süreç başlatılırken, haksız yere ödenen maaşların faiziyle birlikte geri alınması için gerekli işlemler yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

HİLELİ BOŞANMALAR ARTTI

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

SGK hileli boşanmalara karşı harekete geçti (AA)SGK hileli boşanmalara karşı harekete geçti (AA)

YETİM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN...

Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

94 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ

SGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

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