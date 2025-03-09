İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart’ta açıklanması bekleniyor

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve diğer belirli ödemeleri alan hak sahiplerine bayram ikramiyesi verilecek. (ahaber.com.tr)

1000 TL AĞIRLIK KAZANDI

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. SABAH'a konuşan AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Hiç zam yapılmadan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılacak 3'er bin TL'lilk ikramiye ödemesinin toplamı 99 milyar TL olacak.

1000 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 135 milyar TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. Kesinleşmeyen artış miktarı dün ve bugün yapılacak görüşmeler de netlik kazanacak.