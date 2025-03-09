09 Mart 2025, Pazar
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İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart'ta açıklanması bekleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 07:52 Güncelleme: 09.03.2025 08:01
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İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart’ta açıklanması bekleniyor

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla emekli ikramiyelerinde artış için çalışmalar sürerken, 1000 TL'lik artışla birlikte ikramiyelerin 4000 TL'ye yükseleceğine dair kulisler güçleniyor. AK Parti içinde yapılan toplantılarda, 500 TL ile 2000 TL arasındaki artış senaryoları değerlendirildi. Ancak 1000 TL'lik artışın, bütçeye yaklaşık 135 milyar TL ek maliyet getireceği ve bu alternatifin öne çıktığı bildiriliyor. Bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenmesi planlanırken, kesin artış miktarının yarın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı toplandı.

Emekli ikramiyeleri, bayramlar öncesinde hesaplara yatırılacak. (ahaber.com.tr)Emekli ikramiyeleri, bayramlar öncesinde hesaplara yatırılacak. (ahaber.com.tr)

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu.

500 TL ile 2000 TL arasında artış senaryoları masaya yatırıldı, ancak 1000 TL’lik artış ağırlık kazandı. (ahaber.com.tr)500 TL ile 2000 TL arasında artış senaryoları masaya yatırıldı, ancak 1000 TL’lik artış ağırlık kazandı. (ahaber.com.tr)

RAKAMLAR MASADA

Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Artış senaryoları ise 500, 750, 1000 ve 2000 TL rakamları üzerinden yapıldı. 500 TL'lik artışın bütçeye 16.5 milyar, 750 TL'nin 25 milyar, 1000 TL'nin 34.5 milyar ve 2000 TL'nin de 70.5 milyar TL'lik ek maliyet yaratacağı tespiti paylaşıldı.

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve diğer belirli ödemeleri alan hak sahiplerine bayram ikramiyesi verilecek. (ahaber.com.tr)Emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve diğer belirli ödemeleri alan hak sahiplerine bayram ikramiyesi verilecek. (ahaber.com.tr)

1000 TL AĞIRLIK KAZANDI

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. SABAH'a konuşan AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Hiç zam yapılmadan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılacak 3'er bin TL'lilk ikramiye ödemesinin toplamı 99 milyar TL olacak.

1000 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 135 milyar TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. Kesinleşmeyen artış miktarı dün ve bugün yapılacak görüşmeler de netlik kazanacak.

Kesin artış miktarının önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netleşmesi bekleniyor. (ahaber.com.tr)Kesin artış miktarının önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netleşmesi bekleniyor. (ahaber.com.tr)

YARIN AÇIKLANABİLİR

Artış düzenlemesi, kesinlik kazanması halinde yarın kamuoyuna açıklanacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alacak. AK Parti kaynakları bayram ikramiyesinde netlik sağlanamaması halinde ilgili düzenleme maddesinin, komisyon veya Genel Kurul görüşmeleri arasında teklife eklenebileceğini bildirdi.

NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1000 TL’lik artış en güçlü alternatif olarak gündemde. (ahaber.com.tr)AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1000 TL’lik artış en güçlü alternatif olarak gündemde. (ahaber.com.tr)

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

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İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart’ta açıklanması bekleniyor İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart’ta açıklanması bekleniyor İşte emekli bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam! 10 Mart’ta açıklanması bekleniyor
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