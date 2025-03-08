Viral Galeri Viral Tıkla Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Türkiye'deki milyonlarca emekli için banka promosyonları büyük önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla birçok özel ve kamu bankası, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan müşterilere cazip promosyon fırsatları sunuyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için belirlenen promosyon ödemeleri, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 13:06
Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, 2025 yılı Mart ayında güncellenen promosyon ödemelerini duyurdu. Emekli vatandaşlar, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyarak üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü verdiklerinde yüksek promosyon avantajlarından yararlanabiliyor. Belirli şartları yerine getiren emeklilere ek avantajlar da sağlayarak, nakit promosyon dışında ek hizmetler de sunuluyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Özel bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, kamu bankaları da rekabete dahil olarak 12.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. VakıfBank ise maaşını taşıyan emeklilere ek kampayalar dahilinde toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunarak dikkat çekiyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Banka Banka Emekli Promosyon Ödemeleri


İş Bankası

Emeklilere özel kampanyasıyla öne çıkan İş Bankası, maaşını taşıyanlara ek koşulsuz 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, emekliler Maximum Kart sahibi olurken yıllık aidat ödemiyor ve diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekme hakkına sahip oluyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

ING Bank

ING, emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılırken, ek promosyon avantajlarıyla toplam rakam 25.000 TL'ye ulaşabiliyor. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapan emekliler, ilk yıl kart ücreti ödemezken, 25.000 TL'ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans veya 2.000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Yapı Kredi

SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt edenler, 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabiliyor. Emekli promosyonunun yanı sıra Ek Ödül Taahhütnamesi kapsamında, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere 2.500 TL ek ödül, asıl bireysel kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapanlara ise 2.000 TL ek ödül sunuluyor.

9.999 TL'ye kadar maaş getirene 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş getirene 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında arasında maaş getirene 12.500 TL

20.000 TL' nin üzerinde maaş getirene ise 15.000 TL

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