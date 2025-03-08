Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!

Türkiye'deki milyonlarca emekli için banka promosyonları büyük önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla birçok özel ve kamu bankası, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan müşterilere cazip promosyon fırsatları sunuyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için belirlenen promosyon ödemeleri, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi