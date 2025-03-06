Gıda enflasyonu Ramazan’da düşüşe geçti: Yüzde 35’e kadar geriledi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GİMAT Merkezi’nde gıda enflasyon oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, enflasyonun yüzde 39 ile son 20 ayın en düşük oranı olduğunu belirterek, gıda enflasyonunun da bu kapsamda yüzde 35’e gerilediğini bildirdi.
GİMAT Merkezi'nde bir esnaf lokantasında iftar programına katılan Bakan Bolat, gıda enflasyon oranına ilişkin konuştu. Bolat, ekonomide atılan doğru adımların neticesinde enflasyonun yüzde 39 ile son 20 ayın en düşük seviyesine ulaştığını, gıda enflasyonunun ise yüzde 35'e kadar gerilediği bilgisini verdi. Bolat, "Enflasyon yüzde 39 olarak son 20 ayın en düşük enflasyon oranı ama daha sevindirici olarak Ramazan günü olarak da ifade etmek istiyorum gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi. Üretim arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Enflasyon bu yıl sonuna kadar 20'li rakamlara doğru inişe geçti." ifadelerini kullandı.
TARIMDA SON 22 YILDA 2 KATI ÜRETİM
Hükümetin çabaları ile tarımda gelen başarıları aktaran Bakan Bolat, "Hükümetimizin de 22 yıllık çabalarıyla tarımda iki katı bir üretime kavuştuk son 22 yıl içinde. Avrupa'da birinci, dünyada onuncu sırada 74 milyar dolarlık üretime sahibiz. Yine lezzetli ve damak tadı Türk gıda ürünler dünyada da kapış kapış ihracat pazarlarında satılıyor 32 buçuk milyar dolarlık da tarım ve gıda ürünleri ihracatımız var" ifadelerini kullandı.
DIŞ OLUMSUZLUKLAR ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRDI
Covid ve dünyada yaşanan süreçlere rağmen istikrarın devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Malum Covid ile başlayan süreç, sonra iki büyük gıda üreticisi, enerji üreticisi Rusya ve Ukrayna'nın sıcak savaşı ve deprem felaketleri enflasyonla mücadelemizi zorlaştırmıştı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz istikrar içerisinde hem siyasi istikrarı korudu hem terör belasını defetti. Hem Türkiye topraklarında hem Türkiye'nin güney sınırlarında yok etti. Hem de ekonomimizi büyütmeye devam ettik" şeklinde konuştu.
YIL SONUNA KADAR 20'Lİ RAKAMLARA KADAR İNEBİLİR
Enflasyon ile mücadele de başarılı sonuçlar elde edildiğini ve gıda enflasyonunun yüzde 35'e gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, şunları kaydetti:
"2020'den bu yana 4 yıl içinde Türkiye milli gelirini 717 milyar dolardan 1 trilyon 323 milyar dolara 500 milyar dolar artışla büyüttü. Son açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelede de büyük bir mesafe aldığımızı gösteriyor. Daha 9 ay önce yüzde 75 buçukluk bir tüfe varken şubat ayında yüzde 40'ın altına geriledi tüfe oranı. Enflasyon yüzde 39 olarak son 20 ayın en düşük enflasyon oranı ama daha sevindirici olarak Ramazan günü olarak da ifade etmek istiyorum gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi. Ben bunun için değerli çiftçimize, esnafımıza, tüccarlarımıza, perakendecilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ramazan Allah'a şükür bir fiyat artışı olmadı. Hatta indirim kampanyalarıyla ciddi indirimlerde söz konusu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki geçen haziran ayından bu yana piyasalarda bir sakinlik var. Üretim arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Enflasyon bu yıl sonuna kadar 20'li rakamlara doğru inişe geçti."
"GIDA SEKTÖRÜ KOVİD DÖNEMİNDE RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ"
Covid döneminde Türkiye'deki gıda üreticilerinin rüştünü ispat ettiğini bildiren Bakan Bolat, "İnşallah sürümden kazanılacağı, sürümden kar edileceği bir döneme normalleşmeye doğru devam ediyoruz bu bir dengeleme dönemi. Son üç yılda üst üste meydana gelen felaketlerden sonra hem dünyada hem ülkemizdeki deprem felaketini de kattığımızda bizim özellikle bizim stratejik bir ürün olan gıda sektöründe vatandaşlarımıza üretim arzını tedarik etmek makul şartlarda ulaştırmak çok önemli. Gıda sektörü kovid döneminde rüştünü ispat etmiştir. Zor iki yıllık dönemde hiçbir ürünün sıkıntısı meydana gelmedi" dedi.
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