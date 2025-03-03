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Şubat 2025 enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda 9 aydır üst üste düşüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 09:08 Güncelleme: 03.03.2025 10:27
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Şubat 2025 enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda 9 aydır üst üste düşüş

Piyasalar gözünü bugün Türkiye İstatistik Kurumu'ndaydı. TÜİK, Şubat 2025'e ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken; yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına düşerek son 20 ayın dibini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şubat enflasyonunun ardından yaptığı paylaşımda yıllık enflasyonun 9 aydır gerilediğine dikkat çekerken; 'İstikrarlı düşüş sürecek.' dedi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %39,47, AYLIK %2,32 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Şubat 2025 (TÜİK)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM: İSTİKRARLI DÜŞÜŞ SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyondaki istikrarlı düşüşün süreceğini söyledi. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

Bakan Şimşek'ten enflasyon paylaşımı (X)Bakan Şimşek'ten enflasyon paylaşımı (X)

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