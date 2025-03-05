Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para’da yorumladı

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da | Fotoğraf: ahaber.com.tr

"250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ"

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.