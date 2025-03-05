Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para'da yorumladı
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, faiz kararına yönelik beklentiler ne yönde? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gözler Merkez'in faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 6 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.
Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.
"250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ"
Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?
- Hesaplar yenilendi! 2025 Mart ayı GÜNCEL PROMOSYON Miktarları | SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 27.000 TL ödeme
- Sigaraya zam geldi mi? 5 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu
- Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?
- Kaygısız mısınız yoksa temkinli mi? İlk gördüğünüz şey iç dünyanızı açığa çıkarıyor
- Genç kalmanın sırrı: Yaşlanmamak için bu 5 besini sofranızdan eksik etmeyin!
- Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?
- iOS 18.4 ile görsel zeka şimdi o modelde! Nisan ayında kullanıma sunuluyor
- TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?
- Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis'e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?
- Vejetaryenler için sağlıklı beslenme rehberi: 10 temel vitamin ve besinler