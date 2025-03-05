05 Mart 2025, Çarşamba
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para'da yorumladı

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Giriş: 05.03.2025 09:59 Güncelleme: 05.03.2025 10:01
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Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para’da yorumladı

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, faiz kararına yönelik beklentiler ne yönde? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gözler Merkez'in faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 6 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da | Fotoğraf: ahaber.com.trStratejist Cüneyt Paksoy A Para’da | Fotoğraf: ahaber.com.tr

"250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ"

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

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Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para’da yorumladı Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para’da yorumladı Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Beklentiler ne yönde? Uzman isim A Para’da yorumladı

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