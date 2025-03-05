FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, piyasalar büyük bir merak içinde. Bu kritik toplantı, altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olacak. 2025 yılının ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Peki FED faiz kararını ne zaman duyuracak? Faiz indirimi yapılacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Amerikan Merkez Bankası (FED), Şubat ayında herhangi bir faiz toplantısı yapmazken, Mart ayında önemli bir karar için toplanmaya hazırlanıyor. FED, 25 baz puanlık faiz indirimi yaptığı geçtiğimiz yılın ardından, bu ayki toplantısında da faiz kararlarını belirleyecek. Yatırımcılar, FED'in alacağı kararın altın, dolar ve kripto para piyasalarındaki etkilerini dikkatle izliyor.

A Haber foto arşiv 2025 Mart FED Toplantısı Ne Zaman Gerçekleşecek? FED, 18-19 Mart tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını belirleyecek. Toplantının ardından alınan karar ise 19 Mart saat 22:00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Yatırımcılar, özellikle altın, döviz ve kripto paralarda meydana gelecek olası değişimleri merakla bekliyor. Bu karar, 2025'in ikinci yarısında faizlerin yönü hakkında da ipuçları verebilir.