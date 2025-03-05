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FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, piyasalar büyük bir merak içinde. Bu kritik toplantı, altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olacak. 2025 yılının ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Peki FED faiz kararını ne zaman duyuracak? Faiz indirimi yapılacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:14
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FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası FED mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?

Amerikan Merkez Bankası (FED), Şubat ayında herhangi bir faiz toplantısı yapmazken, Mart ayında önemli bir karar için toplanmaya hazırlanıyor. FED, 25 baz puanlık faiz indirimi yaptığı geçtiğimiz yılın ardından, bu ayki toplantısında da faiz kararlarını belirleyecek. Yatırımcılar, FED'in alacağı kararın altın, dolar ve kripto para piyasalarındaki etkilerini dikkatle izliyor.

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2025 Mart FED Toplantısı Ne Zaman Gerçekleşecek?

FED, 18-19 Mart tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını belirleyecek. Toplantının ardından alınan karar ise 19 Mart saat 22:00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Yatırımcılar, özellikle altın, döviz ve kripto paralarda meydana gelecek olası değişimleri merakla bekliyor. Bu karar, 2025'in ikinci yarısında faizlerin yönü hakkında da ipuçları verebilir.

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FED'in Kararları Piyasaları Nasıl Etkiler?

Geçtiğimiz yıl faiz oranlarını sabit tutmayı tercih eden ABD Merkez Bankası, bu yıl faiz indirimi yapma konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Piyasa analistleri, 2025'in ilk yarısında FED'in faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Ancak, FED'in eylül ayında ilk faiz indirimini yapması öngörülüyor. Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikaları, faiz kararlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

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Trump'ın ticaret politikaları ve diğer ülkelerle yapılan misillemeler, küresel ticaret savaşlarının derinleşebileceği yönünde endişelere yol açtı. Bu durum, merkez bankalarının daha temkinli politikalar izlemesi gerektiği algısını pekiştiriyor. Ayrıca, ABD'deki yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik, FED'in faiz politikalarını nasıl şekillendireceği konusunda daha fazla soru işareti yaratıyor.

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2025 Yılı FED Toplantı Takvimi

ABD Merkez Bankası, 2025 yılında toplamda 8 kez toplanacak. FED'in 2025 yılı toplantı takvimi şu şekilde belirlenmiş durumda:

28-29 Ocak
18-19 Mart
6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık

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