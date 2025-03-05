Milli Banliyö Seti raylara indi! İthalata bağımlılık azalacak ihracat güçlenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Banliyö Tren Seti projesinde ilk setin üretiminin tamamlandığını açıkladı. İlk setin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktığı bildirilirken, her bir trenin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca yolcu taşıma kapasitesinin de 1000 olduğu açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Gaziray Projesi kapsamında hizmete sunulacak ilk setin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktığını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Banliyö tren setlerinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında hizmete sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Milli Banliyö Treni Projesi'nin ilk seti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktı." ifadelerini kullandı.
SAATTE 90 KM HIZ
Tasarım ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından özel olarak üretildiğinin altını çizen Uraloğlu, "Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri ile donatılan araçlar güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Proje kapsamında toplamda 32 araçtan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretilecek. Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.
YOLCU KAPASİTESİ 1000 OLACAK
Uraloğlu ayrıca, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört araçtan oluşan bir setin 206'sı oturan, toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, banliyö setlerinin konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla dikkati çektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti: "GAZİRAY banliyö setlerinin 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demiryolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı."
MİLLİ BANLİYÖ TREN SETİ İLE İTHALATA BAĞIMLILIK AZALACAK
Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün tren setlerinde kullanılan Tren Kontrol ve İzleme Sistemi ile Cer Sistemi gibi kritik sistemleri geliştirirken, Sakarya Bölge Müdürlüğünün ise alüminyum gövde üretimi, iç giydirme ve montaj işlemleri gibi aracın tüm imalat, test ve devreye alma sürecini üstlendiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziray Projesi için üretilen Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye'nin banliyö taşımacılığına yönelik ihtiyacını yerli imkânlarla karşılamayı, ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırıp bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yapılarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz."
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