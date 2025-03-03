Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri? Enflasyonda detaylar netleşti

EN ÇOK AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİ UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti. Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu. (AA)



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Dondurma 17,28 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 16,79 Orta öğretim 15,76 Tereyağı 13,72 Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 11,44 Elektrik 10,70 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 10,49 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 10,33 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 9,58 Süt 9,13

Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) -23,29 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler -18,35 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -9,49 Çocuk giyim -8,82 Kadın giyim -7,84 Taze sebzeler (patates hariç) -7,69 Sağlık sigortası -7,66 Erkek giyim -4,93 Bebek giyim -3,75 Kahve -3,03

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: