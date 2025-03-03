KOBİ’lere 3 milyar TL destek! Teşvik yağacak

2025'te KOBİ'lere yeni teşvikler yolda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere KOSGEB aracılığı ile 3 yeni programla 3 milyar lira destek verecek. Kapasite Geliştirme Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programları adı verilen paketlerle ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre 2024'te uygulamaya konulan Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın ilk dönemi için başvurular 28 Şubat tarihine kadar alındı. 2025 yılı içerisinde toplam 3 dönem için başvuru alınması planlanıyor. Program kapsamında yatırıma dönecek yıllık 20 milyar TL'lik kredi hacminin oluşturulması öngörülüyor. İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon TL olarak belirlendi. Kullanacak kredinin faiz/ kâr payı giderine geri ödemesiz şekilde destek sağlanacak.