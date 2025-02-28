4.5 milyonluk hanenin enerji ihtiyacını tek başına üstlenecek! Boğazda fethin 572. yılında gövde gösterisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de gaz üretimini artıracak yüzer platform ile gövde gösterisi yapacak. Şu an Çanakkale'de bir tersanede bakım çalışmaları devam eden Türkiye'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü Türk bayrağı giydirilmiş gövdesi ve tüm ihtişamıyla Boğaz'dan geçiş yapacak.