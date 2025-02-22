Fırsatçıların ESK hazımsızlığı! Ramazan öncesi kırmızı et hamlesi canlarını sıktı

Geçtiğimiz ocak ayında da PERDER dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti, 699 TL'den de antrikot eti sunacaklarını bildirmişti. Hali hazırda bu marketlerde satışlar devam ederken bu etlerin karaborsada satıldığı iddiaları ortaya atıldı.

MALİ MÜŞAVİR GÖZETİMİNDE

PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, ESK tarafından dernek üyelerine verilen etlerin alıştan satışa tüm aşamalarının sıkı bir şekilde denetlendiğini belirterek, "Alış fiyatımız belli. Satış miktarlarını ve tutarlarını sürekli ESK'ya yeminli mali müşavirler aracılığıyla, kaşeli ve imzalı ibraz ediyoruz. Ayrıca ESK tarafından sürekli denetleniyoruz. Eğer en küçük bir yanlış olursa hem satış belgesi iptal edilir hem de çok ciddi para cezasına çarptırılır" dedi.

2 KİLOGRAM SINIRI VAR

Bu etlerin vatandaş tarafından tüketilebilmesi için satışta kilogram sınırı getirdiklerini anlatan Güzeldere, "Fırsatçılara geçit vermemek, herkesin bu ucuz etten faydalanabilmesi için ürünlerde 2 kilogram üzeri satmayın diyoruz. Bazen vatandaşlar ayrı ayrı sıraya girerek bu etleri alıyor. Ancak vatandaş için 2 kilogram zaten yeterli geliyor" diye konuştu.

Restoran ve lokantalar için de bu etlerin fiyatının çok uygun olduğunu anlatan Güzeldere, "Onlara toplu bir satışımız söz konusu değil zaten kilogram sınırı var. Ancak bazı lokantalar çalışanlarını farklı marketlere göndererek 2'şer kilogram aldırıyormuş. Biz bunu tespit edemeyiz. Yani sen bu restoranda çalışıyorsun alamazsın dediğimizde vatandaş bize evime alıyorum derse ne diyeceğiz? Biz fırsatçılığı önlemek için kilogram sınırı getirdik. Marketlerimiz de zaten sık sık denetleniyor" ifadelerini kullandı.