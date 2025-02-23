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Başsavcılık harekete geçti! Borsa İstanbul'a ilişkin yanıltıcı haberlere soruşturma

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 20:05 Güncelleme: 23.02.2025 21:25
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Başsavcılık harekete geçti! Borsa İstanbul’a ilişkin yanıltıcı haberlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul hakkında yapılan yanıltıcı haberler için düğmeye bastı. Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

MANİPÜLASYONA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

RESEN SORUŞTURMA

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.

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Başsavcılık harekete geçti! Borsa İstanbul’a ilişkin yanıltıcı haberlere soruşturma Başsavcılık harekete geçti! Borsa İstanbul’a ilişkin yanıltıcı haberlere soruşturma Başsavcılık harekete geçti! Borsa İstanbul’a ilişkin yanıltıcı haberlere soruşturma
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