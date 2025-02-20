Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! Ramazan öncesi indirim değil bindirim yaptılar

Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekiplerinin kırmızı et sektörüne yönelik fahiş fiyat denetimleri sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 4 kırmızı et üreticisinin 3 milyar TL'lik kayıt dışı kazancını ortaya çıkardı. Ramazan'a sayılı günler kala yerel marketler de kırmızı et fiyatlarını yükseltti. Fırsatçıların son 1 ayda fiyatlara yüzde 10 zam yaptığı görüldü.
Özellikle son dönemde kırmızı et fiyatlarında da büyük artışlar yaşanmıştı. Hatta Ramazan öncesi İstanbul'daki yerel marketler kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (PERDER), 30 üyesi ve 1500 şubesinde dana kıyma 379 liradan, kuşbaşı 399 liradan satılmaya başlandı.
RAMAZAN'A GÜNLER KALA FIRSATÇILAR YİNE SAHNEDE
Ancak kasap ve diğer işletmelerde kırmızı et fiyatları halen yüksek seyrediyor. Hatta Ramazan öncesi bile fiyatlarda bir artış yapıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili detayları değerlendiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü şu ifadeleri kullandı: "Ramazan öncesi et fiyatları hareketlendi. Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için bazı önlemler alsa da piyasada gözlemlerimiz son bir ayda toptan satıcıların perakendecilere uyguladığı dana karkasta fiyat artışları yüzde 10'u geçti.
ARTIŞ YÜZDE 10'U GEÇTİ
Kuzu karkasın fiyatı 550 liradan 580-585 liraya, dana karkasın fiyatı 400 TL'den 430-435 liraya çıktı. Ramazan öncesi fırsatçılar aralıklarla küçük küçük fiyat artışları yapıyor. 2-3 güne bir yüzde 2-3 artırarak yüzde 10'un üzerinde bir fiyat artışı yaptılar.
HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI
PERDER öncülüğünde üye işletmelerin kıymanın kilosunu 379 liraya satması konusunda karar alındı. Ancak piyasada bazı marketlerin, Et Süt Kurumu'ndan ucuza temin ettikleri etin pirzola, antrikot gibi kısımlarını karaborsada, bazı kasaplara, lüks restoran ve otellere toptan sattıkları ve haksız kazanç sağladıkları yönünde sektör içinden duyumlar almaktayız.
Yine bazı marketler Et ve Süt Kurumu'ndan ucuza aldıkları etlerin küçük kısmını kalitesiz bol yağlı ve sinirli kıyma, kuşbaşı yapıp tezgahına koyuyorlar. Bazı marketler de ucuza aldıkları etin önemli kısmını karaborsaya verdiklerine ilişkin ciddi iddialar var.
YETKİLİLERE ÇAĞRI: İDDİALAR ARAŞTIRILSIN
Ticaret ve Tarım Bakanlıklarımız bu iddiaları araştırmalı ve fahiş fiyat uygulayan ve piyasayı etkileyen kişiler hakkında idari ve cezai işlemler başlatmalıdır. Bu işlemin eylem birliği içinde yapılması halinde ise ayrıca Rekabet Kurumu da harekete geçmeli, soruşturma başlatmalıdır. Piyasada tekelleşmeye izin verilmemelidir. Piyasada tam rekabetin sağlanması tüketicinin güvencesidir."