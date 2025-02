Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! Ramazan öncesi indirim değil bindirim yaptılar

Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekiplerinin kırmızı et sektörüne yönelik fahiş fiyat denetimleri sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 4 kırmızı et üreticisinin 3 milyar TL'lik kayıt dışı kazancını ortaya çıkardı. Ramazan'a sayılı günler kala yerel marketler de kırmızı et fiyatlarını yükseltti. Fırsatçıların son 1 ayda fiyatlara yüzde 10 zam yaptığı görüldü.

Fırsatçıların Ramazan öncesi kırmızı ete yüzde 10'dan fazla zam yaptığı ortaya çıktı (AA) Özellikle son dönemde kırmızı et fiyatlarında da büyük artışlar yaşanmıştı. Hatta Ramazan öncesi İstanbul'daki yerel marketler kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (PERDER), 30 üyesi ve 1500 şubesinde dana kıyma 379 liradan, kuşbaşı 399 liradan satılmaya başlandı.

Bazı fırsatçıların piyasadan ucuza topladığı pirzola ve antrikot gibi kısımları karaborsa şekilde sattığı iddia edildi (AA)

RAMAZAN'A GÜNLER KALA FIRSATÇILAR YİNE SAHNEDE

Ancak kasap ve diğer işletmelerde kırmızı et fiyatları halen yüksek seyrediyor. Hatta Ramazan öncesi bile fiyatlarda bir artış yapıldığı konuşuluyor. Konuyla ilgili detayları değerlendiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü şu ifadeleri kullandı: "Ramazan öncesi et fiyatları hareketlendi. Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için bazı önlemler alsa da piyasada gözlemlerimiz son bir ayda toptan satıcıların perakendecilere uyguladığı dana karkasta fiyat artışları yüzde 10'u geçti.