Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! Ramazan öncesi indirim değil bindirim yaptılar

ARTIŞ YÜZDE 10'U GEÇTİ Kuzu karkasın fiyatı 550 liradan 580-585 liraya, dana karkasın fiyatı 400 TL'den 430-435 liraya çıktı. Ramazan öncesi fırsatçılar aralıklarla küçük küçük fiyat artışları yapıyor. 2-3 güne bir yüzde 2-3 artırarak yüzde 10'un üzerinde bir fiyat artışı yaptılar.

Sektör temsilcileri iddialarla ilgili yetkilileri incelemeye davet etti (AA)

Dana karkasın fiyatının bazı yerlerde 430-435 TL'ye çıktığı öğrenildi (AA)

HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

PERDER öncülüğünde üye işletmelerin kıymanın kilosunu 379 liraya satması konusunda karar alındı. Ancak piyasada bazı marketlerin, Et Süt Kurumu'ndan ucuza temin ettikleri etin pirzola, antrikot gibi kısımlarını karaborsada, bazı kasaplara, lüks restoran ve otellere toptan sattıkları ve haksız kazanç sağladıkları yönünde sektör içinden duyumlar almaktayız.

Yine bazı marketler Et ve Süt Kurumu'ndan ucuza aldıkları etlerin küçük kısmını kalitesiz bol yağlı ve sinirli kıyma, kuşbaşı yapıp tezgahına koyuyorlar. Bazı marketler de ucuza aldıkları etin önemli kısmını karaborsaya verdiklerine ilişkin ciddi iddialar var.