Türkmen gazında kilit ülke Türkiye! Sevkiyat 1 Mart’ta başlıyor

Türkmen gazında kilit ülke Türkiye (AHABER ARŞİV)

İKİ ALTERNATİF VAR

Trans-Hazar boru hattı için daha önce iki alternatif gündeme gelmişti. Bunlardan ilki, söz konusu boru hattının Azerbaycan'daki Trans-Anadolu (TANAP) ve Trans-Adriyatik (TAP) doğalgaz boru hatlarına erişim sağlayan Güney Kafkasya doğalgaz boru hattına dahil edilmesi şeklinde konuşulmuştu. İkinci yol ve en doğrudan bağlantı, TCP'yi Gürcistan'dan Romanya'ya Karadeniz altından önerilen Beyaz Akım Boru Hattı ile bağlamak şeklinde gündeme taşınmıştı.

Projenin bütçesi ise 2 milyar dolar olarak planlanmıştı. Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile Avrupa'nın enerji arz ve güvenliğinin de garantiye alınacak olması nedeniyle projeye Avrupa'nın da finansman sağlaması bekleniyor.