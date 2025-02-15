Merkez Bankası’ndan yeni KKM kararı! Tüzel kişiler için sona erdi

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.