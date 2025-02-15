15 Şubat 2025, Cumartesi
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Merkez Bankası’ndan yeni KKM kararı! Tüzel kişiler için sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.02.2025 00:27 Güncelleme: 15.02.2025 01:00
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Merkez Bankası’ndan yeni KKM kararı! Tüzel kişiler için sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararını duyurdu. Bu kapsamda Merkez Bankası, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

TCMB, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yeni KKM kararı! Tüzel kişiler için sona erdi

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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