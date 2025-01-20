Merkez Bankası'ndan "KKM" kararı: Vadeler kısıtlandı!

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir karar aldı.



Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir."