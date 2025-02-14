Ticari iş birliğinde yeni zirve! Bakan Uraloğlu: “Sırbistan ile ekonomik iş birliğimiz güçleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Büyükelçiliği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın Milli Günü'nü kutlayarak, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

"İLİŞKİLERİMİZ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağımızı yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz 2024 yılında 3 milyar dolar seviyesini aştı. Ancak Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine de ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

TÜRK YATIRIMCILARIN SIRBİSTAN'A BÜYÜK İLGİSİ

Sırbistan'daki Türk şirketlerinin sayısının 840'a, fabrikaların sayısının ise 20'ye ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, Türk firmalarının 9 bin 600 kişiyi istihdam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türk müteahhitlerinin ülkede gerçekleştirdiği projelerin toplam değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

"BELGRAD-SARAYBOSNA OTOYOLU STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye'nin Sırbistan'da yürüttüğü ulaşım projelerine de değinen Uraloğlu, Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun yapımını yakından takip ettiklerini ve projeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ʺSırbistan Milli Günü Resepsiyonuʺna katıldı (AA)

İSTANBUL-BELGRAD ARASINDA GÜNLÜK 6 UÇUŞ

Turizm alanında da güçlü ilişkiler kurulduğuna dikkat çeken Bakan, "2023-2024 yıllarında Sırbistan'ı ziyaret eden yabancı turistler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul-Belgrad arasında günde 6 tarifeli uçuş düzenleniyor. Yeni hatlarla bu sayı daha da artacak" dedi.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

Uraloğlu, Sırbistan'da Türkçe'ye olan ilginin giderek arttığını belirterek, Yunus Emre Enstitüsü'nün 4 binden fazla kursiyere Türkçe eğitimi verdiğini söyledi. Ayrıca, Emine Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı eşi Tamara Vucic öncülüğünde, Türkçe ve Sırpça kelimeleri bir araya getiren ortak bir sözlük çalışmasının başlatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ʺSırbistan Milli Günü Resepsiyonuʺna katıldı (AA)

"SIRBİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Türkiye ve Sırbistan arasındaki güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi iş birliğinin süreceğini ifade eden Uraloğlu, "Ülkelerimizin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Konuşmasını, "Dostumuz Sırbistan halkının milli gününü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.