Piyasalar merakla bekliyor! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Başkan Fatih Karahan liderliğindeki toplantıda, politika faizinin 250 baz puan indirilerek %45’e düşmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu için faiz beklentisi ise %30 olarak öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan'ın liderliğinde toplanacak.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ayki toplantıda politika faizi %47,5 seviyesine çekilmişti.
EKONOMİSTLER 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR
Ekonomistlerin beklenti anketine göre, politika faizinin 250 baz puan düşürülerek %45'e indirileceği tahmin ediliyor.
2025 YIL SONU BEKLENTİLERİ İSE %30
Ankete katılan ekonomistlerin 2025 yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise %30 seviyesinde şekilleniyor.