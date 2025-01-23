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Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 14:53
Güncelleme:23.01.2025 14:53
Merkez Bankası faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
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