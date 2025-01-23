Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2025 Ocak ayı TCMB faiz beklentisi ne yönde?

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Rekor İndirim Döngüsü İçin Hazırlıklar

Piyasalar, 2025 yılı sonuna kadar toplamda 17,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu durum, 2000'li yılların başından itibaren gerçekleşen en büyük faiz indirimi döngüsü olarak kayıtlara geçebilir. Bankacılar, bu indirimin ekonomik büyümeyi destekleme ve enflasyonu kontrol altına alma çabalarıyla paralel olarak gerçekleşeceğini ifade ediyor.