Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasaların dikkatle beklediği kritik toplantıyla bugün açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz yılın son ayında sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmiş, politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2025 Ocak ayı TCMB faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Toplantısı Bugün Gerçekleşiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ait ilk faiz kararını bugün açıklayacak. 23 Ocak tarihinde saat 14:00'te yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.
Piyasalarda Faiz İndirimi Beklentisi Devam Ediyor
Merkez Bankası'nın 23 Ocak'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda yoğun bir beklenti var. Faiz indiriminin 250 baz puanla devam etmesi ve politika faizinin yüzde 47,5'ten yüzde 45'e çekilmesi kesin gözüyle görülüyor. Ekonomistler, yıl sonu itibariyle faiz oranının daha da düşerek yüzde 30 seviyesine gerilemesini öngörüyor.
Rekor İndirim Döngüsü İçin Hazırlıklar
Piyasalar, 2025 yılı sonuna kadar toplamda 17,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu durum, 2000'li yılların başından itibaren gerçekleşen en büyük faiz indirimi döngüsü olarak kayıtlara geçebilir. Bankacılar, bu indirimin ekonomik büyümeyi destekleme ve enflasyonu kontrol altına alma çabalarıyla paralel olarak gerçekleşeceğini ifade ediyor.
2024 Sonunda Başlayan İndirim Döngüsü
Merkez Bankası, Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,5'e çekmişti. Bu hamle, 22 ay aradan sonra gelen ilk faiz indirimi olarak tarih yazmıştı. Son yapılan bu indirimin ardından piyasalarda bir sonraki adımın ne olacağı merakla bekleniyor.