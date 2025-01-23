THY’nin Şam seferleri başlıyor

THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

HAFTADA 3 GÜN SEFER DÜZENLENECEK

Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.



Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.



Yolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim." dedi.

A HABER ŞAM UÇAĞINA BİNDİ

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Şam uçağına bindi, ülkelerine dönen Suriyelilerin mutluluğunu ekrana getirdi.

A HABER'E KONUŞAN SURİYELİLERİN MUTLULUĞU: UMUTLA GİTMEK İSTİYORUM

Şu anda biz çok güzel hissediyoruz. Sanki ilk defa ülkeme gidiyor gibiyim. Artık yeni bir Suriye var. Bizim Suriyemiz geri geldi. Artık o cani Esad kaçtı gitti. Ülkemizi ondan kurtardık. Ben ülkeme büyük bir umutla gitmek istiyorum. Esad'dan kurtulduk ve yeni bir Suriye inşa edebiliriz. Kötü hatıraları hiç düşünmek istemiyoruz. Biz tabi ki kötü şeyler yaşadık ama onlar artık geride kaldı.

Ben ilk defa kendimi Suriyeli bir vatandaş gibi hissediyorum. Bu şekilde olmasında gurur duyuyorum. Her şey kötü olduğu için hiçbir şey hissetmiyorduk ama şu anda bizler için durum artık farklı. Katil rejimi gördük, onu yaşadık ve artık ondan kurtulduk. Çok karışık duygular içerisindeyim.

10 yıl sonra ilk defa Şam'a gidiyorum. Esad yüzünden hiç gidemedik ve orayı ülkemizi çok özledik. Allah'a şükürler olsun şu anda çok mutluyuz.