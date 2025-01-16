Kalyon PV ABD’deki uydu firmaları için güneş hücresi üretiyor

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, Kalyon PV Güneş Teknolojileri Üretim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, şirketin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon PV bünyesinde çip üretimine yönelik altyapı bulunduğunu ifade eden Kulalı, "2025 hedeflerimizde dünya ve ülkemiz açısından kritik ve stratejik bir iş olan çip teknolojisi üretimine odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Kulalı, 19 Ağustos 2020'de Faz 1'in devreye alınmasıyla ilk güneş paneli üretiminin yapıldığını anımsattı.

AR-GE merkezinin ise 31 Ağustos 2020'de kurulduğunu aktaran Kulalı, şöyle devam etti:

"Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan ve bugüne kadar 350 milyon dolarlık yatırım yapılan tesiste hammaddeden güneş paneli üretimi gerçekleştiriliyor. Özgün panel hücrelerini ABD'nin uzay sektörü ve uydularında kullanılmak üzere üretiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlere önümüzdeki dönemde de odaklanmaya devam edeceğiz. Yüzde 90'a varan yerlilikle güneş paneli üretiyoruz. 250 bin metrekarelik bir entegre fabrikamızda güneş modül üretiminde 2 bin megavat seviyesine çıktık. Ayrıca 11 Mart 2024'te Kalyon PV, kendi öz tüketim elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 157 megavatlık Viranşehir'de 4 ayrı arsa üzerinde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için tedarikçilerle anlaşma imzaladık."

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı

"2,5 MİLYON AVROLUK FONU AR-GE MERKEZİMİZE KAZANDIRDIK"

Türkiye'nin ilk ingot ve güneş wafer üreticisi olduklarını belirten Kulalı, 2000 megavatlık güneş modülü üretim kapasitesi yanında tesiste 1687 metrekarelik kapalı AR-GE merkezi bulunduğunu ve buna yönelik test merkezi olduğu bilgisini paylaştı.

Kulalı, küresel enerji arzının hayati önem kazandığı, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon sıfır politikalarının öncelendiği bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çözümlerin geleceğin sorunlarına çare olacağını söyledi.

Kalyon PV'deki ürünlerin 12 yıl ürün garantisi ve 30 yıla kadar da performans garantisine sahip olduğunu belirten Kulalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Kalyon PV markasını ve kurumsal duruşunu, ürünlerin bu garanti sürelerindeki performanslarını temin etmek açısından önemli buluyoruz. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrali olan Konya Karapınar GES'in panel tedarikçisiyiz. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptık. Ar- Ge merkezimize baktığımız zaman 100'ün üzerinde araştırmacımız var. Bilimsel ve sektörel konferanslarda 50'nin üzerinde tebliğ sunduk. 20'nin üzerinde şu anda devam eden patent ve faydalı model başvurumuz var. 4 tescillenmiş patentimiz, 6 da tescillenmiş faydalı modelimiz var. 270'in üzerinde ulusal ve uluslararası işbirliği yaptığımız partnerimiz var. Avrupa Birliği'nin desteklediği 8 projeyle de yaklaşık 2,5 milyon avroluk fonu ülkemize, AR-GE merkezimize kazandırmış olduk."

ABD'ye geçen yıl 25 megavatlık panel ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kulalı, ABD ve Avrupa'da ihracat yapmak için gerekli sertifikalara sahip olduklarını vurguladı.

Kulalı, gelecek dönemde de bu bölgelere ihracat hedeflediklerini belirterek, "Odak noktamız müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim yapabilmek, bu esnekliğine sahibiz. Dolayısıyla yeni dönemde müşteri yurt içinde veya yurtdışında ihtiyacını ve özelliklerini belirtmesi durumunda o ihtiyaca uygun, panel, hücre, wafer üretim yetkinliğine sahibiz. Bunu hedefliyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından yapılan gezi ile AR-GE ve test merkezi ile fabrikanın üretim aşamaları incelendi.