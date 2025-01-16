Bakan Şimşek’ten Londra’da yatırımcılarla zirve: Tedbirlerle destekleyeceğiz

Bakan Şimşek, akaryakıtta ÖTV artışını yüzde 6 ile sınırlandırdıklarını söyledi (AA)



"YÖNETİLEN VE YÖNLENDİRİLEN FİYATLARI ENFLASYON HEDEFİYLE UYUMLU BELİRLİYORUZ"

Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediklerine işaret eden Şimşek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin maktu vergiye tabi kısımlarını son 6 aydaki yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelliyoruz. Akaryakıtta ÖTV artış oranını, son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin de altında bir seviyede yüzde 6 ile sınırlandırdık. Bu düzenlemenin ortalama satış fiyatına yansıması yüzde 1,4 civarında olurken, 12 milyar liralık vergi gelirinden feragat ediyoruz. Tütün ürünleri ve alkollü içecek grubundaki Yİ-ÜFE güncellemelerinin satış fiyatına etkisi de yıl sonu enflasyon hedefinin oldukça altında kalacak. Yeniden değerleme oranıyla güncellenen hizmetlerin, TÜFE sepetindeki ağırlığı ise sadece yüzde 0,36."



"GIDA ARZINA YÖNELİK DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde atılacak adımları da anlatırken, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.



Deprem bölgesinin yeniden imarı, sosyal konut arzının artırılması ve kentsel dönüşümün de arz yönlü politikaların temel unsurlarından olacağına işaret eden Şimşek, "Enerji dönüşümünü ise hem yerli hem de yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Şimşek, cari açıktaki düşüşte altın ithalatının normalleşmesi ve enerji ithalatındaki azalmanın önemli rol oynadığını belirterek, "Cari açıktaki düşüş, dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Brüt dış finansman gereksinimindeki azalmanın önümüzdeki üç yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz, gelecek yıldan itibaren Hazinenin eurobond ihraçlarında net dış borç ödeyici olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme görünümünün bu yıl iyileşmesinin beklendiğini bildiren Şimşek, "Avrupa'da ithalatın azaldığı dönemlerde dahi pazar payımızı artırmayı başardık. Dolayısıyla Avrupa'daki ekonomik canlanma, artan pazar payımızla birlikte ülkemize önemli fırsatlar sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, toplam faktör verimliliğini artırmanın önemine işaret ederek, "Yapısal reformlar, ticarette entegrasyon ve yatırımları teşvik ederek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aktif sanayi politikaları, dijital ve yeşil dönüşüm ile demir yolları gibi verimliliği artıran altyapı yatırımlarına hız kazandıracağız." dedi.