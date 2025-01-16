16 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Enerjiye 259 milyarlık yatırım! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu

Enerjiye 259 milyarlık yatırım! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 13:28 Güncelleme: 16.01.2025 13:29
ABONE OL
Enerjiye 259 milyarlık yatırım! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörü için toplam 259 milyarlık kamu yatırımı yapılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 2025'te özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere doğal gaz ve petrol üretimini artıracak yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı.

2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında madencilik dahil olmak üzere enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, paylaştığı infografikte bu yatırımlara ilişkin şu bilgilere yer verdi: "Doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira, elektrik iletim altyapısına 42 milyar lira, elektrik üretim santralleri kapasite artışı, rehabilitasyonu ve altyapısına 9,5 milyar lira ve diğer yatırımlar için 21 milyar lira yatırım yapılacak."

Bakan Bayraktar A Haber, Sabah, Takvim ortak yayınında!Bakan Bayraktar A Haber, Sabah, Takvim ortak yayınında! BAKAN BAYRAKTAR A HABER, SABAH, TAKVİM ORTAK YAYININDA!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör