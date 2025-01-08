Bakan Bolat’tan fahiş fiyatı şikayet çağrısı: CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatlarla ilgili vatandaşa şikayet çağrısında bulundu (AA)



"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI ETKİLEYECEK HİÇBİR EYLEM VE FİİLE İZİN VERİLMEYECEK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasasının sağlanması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Bolat, "Özellikle asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için yılbaşı öncesinde başlayan denetimlerimizi 81 ilde yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eylem ve fiile izin verilmeyerek, fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemize bu yılda da hassasiyetle devam edeceğiz." dedi.



Vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, Bakanlıkça oluşturulan mecralar üzerinden kendilerine bildirmeleri gerektiği dile getiren Bolat, şunları kaydetti: "Bu kapsamda cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konudaki şikayetleri titizlikle inceleyerek gerekli yaptırımları uyguluyor. Dolayısıyla bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz."

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