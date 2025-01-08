SGK’dan yemek kartı açıklaması! Market alışverişi yapılamayacak mı?

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."

SGK'dan yemek kartlarıyla ilgili yapılan açıklama (X)

PEK (Prime Esas Kazanç) Nedir?

PEK, prime esas kazanç anlamına gelen bir kısaltmadır. Bu kavram, çalışanın maaşını, ikramiyelerini, prim ödemelerini ve benzeri gelirleri kapsar. PEK'in belirli bir tabanı ve tavanı vardır. Çalışanlar, bu ödemeleri alırken, işveren tarafından yapılan ikramiye, prim ve ücret gibi çeşitli kalemlerden faydalanır.

İkramiye: Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde çalışanlara yapılan ek ödemelerdir. Bu ödemeler, çalışanları motive etmek amacıyla verilir.

Prim: Çalışanların verimli ve istekli çalışmasını teşvik etmek amacıyla yapılan ödüllerdir.

Ücret: Çalışanlara, çalışma karşılığında yapılan aylık ödeme ve yıllık izin, bayram gibi ödemeleri kapsar.

Prime Esas Kazançların Hesaplanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, kanunun 80. maddesinde belirlenen esaslara göre hesaplanmaktadır. Buna göre, prime esas kazançların brüt toplamı, hak edilen ücretler, primler, ikramiyeler ve işveren tarafından sigortalılara ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik ödemeleri gibi çeşitli unsurları kapsar. Bu kazançlar, ödenip ödenmediği ya da ödeme tarihine bakılmaksızın, hak edilen ayın kazancı olarak hesaplanır ve prime tabi tutulur.